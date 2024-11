Megműtötték az Arsenal kulcsemberét, hosszabb kihagyás vár rá

A térdével voltak gondjai.

Az Arsenal sztárja, Ben White hosszabb időre kidőlt, miután műtétet kellett végezni rajta egy ízületi problémával kapcsolatban.

White az utóbbi hetekben több mérkőzést is kihagyott sérülés miatt, köztük a Southampton és a Leicester elleni Premier League-mérkőzéseket, valamint a múlt hónapi Bajnokok Ligája győzelmet a Paris Saint-Germain ellen. A védő végigjátszotta a 90 percet az Inter és a Chelsea ellen, fájdalmai ellenére is, de most egy kisebb beavatkozáson esett át, hogy kezelje azt a problémát, amivel már egy ideje küzdött.

A football.london beszámolója szerint White egy térdsérüléssel bajlódott, ami miatt a Newcastle elleni vereség alkalmával a kispadon kezdett. „Ez egy kisebb probléma, szóval meg kell védenünk őt attól, hogy súlyossá váljon a dolog” – nyilatkozta akkor Mikel Arteta. Most úgy tűnik, hogy White körülbelül nyolc hetet hagy ki, ami újabb csapás az Arsenal bajnoki címért vívott harcában – írja Con Harrison.



Az Arsenal már így is nélkülözi másik három védőjét, Riccardo Calafiorit, Takehiro Tomiyasut és Kieran Tierney-t sérülések miatt, míg Jurrien Timber csak nemrég tért vissza egy izomsérülésből.