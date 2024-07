Megmutatta új mezeit a Puskás Akadémia

Új a főszponzor is.

A Puskás Akadémia NB I-es csapata a 2024/25-ös idénynek megújult arculattal, és szám szerint nyolc vadonatúj mezzel vág neki.

"Ősszel a természet a legpompásabb, legkülönfélébb színeivel kápráztatja el az embert. Mi is igyekszünk követni a Föld forgását: A Puskás Akadémia NB I-es csapata a 2024/25-ös idénynek megújult arculattal, és szám szerint nyolc vadonatúj mezzel vág neki. A mezőnyjátékosok és a kapusok számára készült négy-négy új mezen jól kivehetőek a tavalyi idényben bevezetett új arculati elemek, a bal vállon elhelyezkedő, hexagonális mintát formáló vonalkák, melyek az összetartozást jelképezik.

A korábbi anyagainkban már megjelent hatszögű minta a korabeli labdák mintázatára utal, de a méhkaptárból ismert formát is elénk idézi, a benne kirajzolódó vonalkák ugyanakkor nem véletlenszerű díszítőelemek, hanem tudatosan elhelyezett design-komponensek, amelyek tovább mélyítik akadémiánk új arculatának szimbolikus hátterét. Minden egyes csík egy-egy játékost jelképez, akiket igyekszünk a „méhkasunkba” begyűjteni. A különböző színárnyalatok a labdarúgók tudásának, képességeinek széles és egyénenként eltérő skáláját jelzik, valamint azt is, hogy intézményünkben olyan fiatalok pallérozódnak, akik a legkülönbözőbb családi háttérrel, neveltetéssel, értékrenddel, szokásokkal, anyagi lehetőségekkel, az ország és a nagyvilág különböző területeiről érkeztek hozzánk. A hatszögekben az üres helyek ugyanakkor a nyitottságra utalnak, vagyis arra, hogy további tehetségeket várunk a Puskás-családba. Ez a tematika volt az alapkoncepció, ami a most induló bajnoki szezonban a legmodernebb trendek szerint készült mezeken, fantasztikus színárnyalatokkal gazdagodva ölt újra testet" - írta a klub.

Ami az új főszponzort illeti, tizenöt esztendő elteltével került új mez és főtámogató a Puskás Akadémia mellé, az MBH Bankkal kötött szövetség nagyon komoly mérföldkövet jelent az intézmény életében.