Megmérgezték és kirabolták a Real Madrid sztárját!

Magyarországon az Origo szúrta ki először, hogy a Real Madrid focistáját, Federico Valverdét és barátnőjét, Mina Boninót bedrogozták, és kirabolták.

A friss BL-győztes focista és párja nyaralása rémálomszerűen indult, mivel a vakáció első napját a kórházban töltötték.

Mi történt?

Mina Bonino Instagram történetében arról számol be, hogy mikor megérkeztek a házhoz, amit kibéreltek Ibizán, a séf már a házban volt. Azt mondta, hogy csak ez az egy kulcs van a házhoz, azt most elviszi, és reggel majd jön reggelit készíteni. Mivel a szakács és az ügynökség már több focistával is dolgozott már együtt, így a középpályás és párja nem gyanakodtak.

Másnap reggel azonban Bonito nagyon rosszul érezte magát, alig bírt felkelni az ágyból, először csak azt hitte, hogy csak a fáradság jött ki rajta. Azonban mikor leért a földszintre, észrevette, hogy bőröndjeit teljesen kipakolták, és a pénztárcája is teljesen üres volt.

10 ezer eurót loptak el a tolvajok.

Aztán kiérkezett az ügynökség is, akik szerint a szakács tette, belekevert valami mérget az ételünkbe. Bonito elmondása szerint viszont a kórházban elvégzett drogtesztek negatívak voltak.

Az esetet követően a 23 éves játékos és barátnője Ibizán maradtak, csak szállást váltottak – zárja a történetet az Origo.

