Március elején Roman Abramovics és az ukrán delegáció két tagja is mérgezésgyanús tünetektől szenvedett az orosz-ukrán béketárgyalást követően. Abramovics szemei vörössé váltak, könnyeztek, és bőre is hámlani kezdett, ugyanerre panaszkodott a két másik személy is. A Chelsea-hez közel álló információk szerint mindhárom érintett felépült az esetet követően.

A tünetek alapján szóba került, hogy azokat vegyi, biológiai vagy elektromágneses fegyver is okozhatta.

Roman Abramovics a Goal informátorai szerint személyesen próbál közvetíteni a háborús felek között, magánrepülőjét az elmúlt időszakban többször is látták Oroszország, Ukrajna és Törökország légterében.