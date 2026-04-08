Alejandro Garnacho Chelsea 2:1
Bózsik Tamás

Meglepő helyen köthet ki Alejandro Garnacho: már 21 évesen hazatérhet Dél-Amerikába?

Bár megszokott, hogy az Európában légióskodó dél-amerikai játékosok előbb-utóbb hazatérnek szülőföldjükre, Alejandro Garnacho meglehetősen korán teheti meg mindezt, miután sem a Manchester Unitedban, sem a Chelsea-ban nem találta meg a helyét. Az argentin topcsapat, a River Plate azonban a segítségére siethet.

A TyC Sports újságírója, Gonzalo Carol arról számolt be, hogy a River Plate árgus szemekkel figyeli Garnacho helyzetét. Információi szerint Eduardo Coudet vezetőedző már meg is kereste a 21 éves argentin támadót az esetleges átigazolással kapcsolatban. Jelenlegi klubja, a Chelsea állítólag az egy évre szóló kölcsönszerződésbe menne bele, ezzel abban bízik, hogy Garnacho visszanyerheti az önbizalmát, távol a Premier League zajától. 

Garnacho több, spanyolországi akadémián is nevelkedett, mígnem 2018-ban az Atletico Madrid utánpótlásából a Manchester United U18-as csapatához szerződött. A Vörös Ördögöknél végigjárta a ranglétrát, majd a felnőttcsapatig is eljutott, ám a 2024-25-ös szezon végezetével a klub nem tartott rá igényt. 

Ekkor igazolta le a Chelsea, amelynél bár ígéretesen kezdett, nem tudta állandósítani a helyét a kezdőcsapatban. 

Ebben az idényben csak húsz alkalommal lépett pályára az angol élvonalban, 14-szer kezdőként, hatszor csereként, míg nyolc alkalommal be sem szállt a kispadról. Egy gólt és négy gólpasszt jegyzett a bajnokságban. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

