Meglepetés Liverpoolban? Klopp reagált az Mbappé hírekre!

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere reagált a pletykákra, amely Kylian Mbappé és a Liverpool közös jövőjéről szólnak, írta meg az angol portálunk. Bár nem zárta ki teljesen a lehetőséget, Klopp elismerte, hogy meglepődne, ha egy ilyen üzlet valóban megvalósulna.

A francia támadó jövője heves találgatások tárgya jelenleg is, miután úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg szerződését a Paris Saint-Germainnel, így jövőre szabadon igazolható lesz. Számos élvonalbeli klub jelezte érdeklődését Mbappé iránt, köztük a szaúdi Pro Liga Al-Hilal klubja, amely állítólag hatalmas, 300 millió euró értékű ajánlatot nyújtott be. A Real Madrid azonban továbbra is a legesélyesebb befutó a játékosért folytatott küzdelemben. A Liverpool és a Chelsea is szóba került, mint lehetséges kérők, de Klopp úgy véli, hogy az anyagi feltételek miatt nem valószínű, hogy Mbappé hozzájuk csatlakozna.

Egy sajtótájékoztatón Jürgen Klopp azt mondta: „Nevetünk ezen [a híren]. Azt mondhatom, hogy szerintem nagyon jó játékos, de az anyagi feltételek miatt egyáltalán nem felel meg nekünk. Nem szeretném most elrontani a történetet, de amennyire én tudom, nincs benne semmi [realitás].”

Azonban nem vetette el annak a lehetőségét, hogy a klubnál valaki ezen az üzleten dolgozik.

„De lehetséges, hogy valaki más a klubnál készül valamire, és meg akar lepni, de ez egyszer sem történt meg a nyolc év alatt, amíg itt vagyok. Ez lenne az első alkalom.”

A francia sztárnak, Kylian Mbappének ma éjfélig van lehetősége egy esztendővel meghosszabbítani szerződését a Paris-Saint Germainnél. Amennyiben a világbajnok támadó ragaszkodik az eddigi álláspontjához, és nem él a 2025-ig szóló egyéves opcióval, a PSG várhatóan fokozza erőfeszítéseit, hogy eladja a világ egyik legjobb játékosát, ha nem akarja jövő nyáron ingyen elveszíteni őt.