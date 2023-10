Meglepetés! Lisztes Krisztián visszatért a Ferencvároshoz!

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Ferencváros labdarúgójaként idősebb Lisztes Krisztián 1993 és 2012 között három különböző korszakban, összesen 195 alkalommal, többek között a Bajnokok Ligája csoportkörében is pályára lépett korábbi középpályás október 9., hétfőtől az FTC labdarúgó szakosztályának utánpótlás-menedzsereként tevékenykedik, jelentette be a fradi.hu.

A Genk-Ferencváros Ekl-mérkőzésen a hazai győzelem 1.65, a döntetlen 3.65, a vendégek sikere 5.25-szörös szorzóval fogadható.(x)



A 49-szeres magyar válogatott Lisztes Krisztián korábban öt esztendőn át dolgozott a Ferencváros utánpótlás-edzőjeként, 2020-ban távozott, így három év után tért vissza.

"Mindig is a Ferencvároshoz tartoztam, a fiam, Krisz szereplésének köszönhetően pedig tovább erősödött a kötődés. Most adódott egy lehetőség a klubnál, amivel élni szerettem volna. Úgy érzem, számomra testhezálló a magasabb korosztályokban szereplő tehetségek menedzselése, az ő fejlődésük segítése, ezért nem is gondolkodtam igazából, amikor felvetődött a visszatérés lehetősége. Elérkezett a pillanat, ez volt a legjobb megoldás" – mondta el az FTC újdonsült utánpótlás-menedzsere. - "Elsősorban az NB III-as, az U19-es és az U17-es csapatunkban, valamint a Soroksárban szereplő játékosokkal fogok foglalkozni. A cél az, hogy minél hamarabb, minél magasabb szinten beintegráljuk a felnőtt fociba a tehetségeket. Hiteles lehetek a fiatalok előtt, hiszen a Fradiban nevelkedtem, innen indulva tudtam nemzetközi karriert is befutni, manapság ráadásul a fiam is ugyanezt az utat járja. A cél, hogy a nálunk szereplő fiataloknak segíthessünk abban, hogy mielőbb megállják a helyüket a felnőtt fociban is."

Hajnal Tamás szerint Lisztes Krisztián fontos kapocs lesz az utánpótlás munkájának magasabb szintre emelésében.

"Örülök, hogy Krisztián újra a Ferencváros kötelékében dolgozik" – jelentette ki az FTC sportigazgatója. - "Az ő pozíciója Szűcs Misi kiválása óta nem volt betöltve, mert eddig úgy éreztük, hogy még nem találtuk meg a megfelelő embert erre a posztra. Krisztián utánpótlás-menedzserként egy összekötő kapocs lesz a felnőtt labdarúgásba beintegrálandó játékosoknak, akikkel a klubon belül, a Soroksárnál, vagy akár kölcsönadott futballisták esetében más kluboknál szoros kapcsoltot kell ápoljon. Az ilyen labdarúgók felnőttcsapatba való beépítésénél Lisztes Krisztián egyfajta mentorként is szerepet kaphat. Fontos kapocs lesz ő annak érdekében, hogy az utánpótlásunk munkáját még magasabb szintre tudjuk emelni.