Meglepetés: az Újpest edzője árulta el, ki pótolhatja Orbánt a védelemben!

A sportklub.sk készített interjút az Újpest FC vezetőedzőjével, Nebojsa Vignjeviccsel a szombat esti Magyarország-Szerbia rangadó kapcsán.

A IV. kerületiek trénere rögtön a közepébe csapott, szó nélkül megtippelte a végeredményt, sőt, azt is elárulta, hogy ő már tudja, ki fogja Willi Orbánt helyettesíteni a védelem tengelyében.

"Ugorjunk át mindent, megmondom a végeredményt, 2-2 lesz" - csapott bele a közepébe az 55 esztendős szakember, aki elárulta, a magyar újságírók is azt kérdezték tőle, hogy az egyik oldalon Orbán, vagy a másikon Vlahovics pótlása lesz-e a nehezebb.

"Willi Orbán a magyar védelem legfontosabb játékosa, gyakorlatilag pótolhatatlan, Marco Rossinak nehéz dolga lesz megoldást találni. Hogy miért? Orbán mellett mindenki jobban teljesít, mint a klubcsapatában. Hogy mennyire fontos a személye, az a csehekkel vívott barátságos meccsen is látszott, abban a pillanatban, amikor lecserélték, minden megváltozott, elbizonytalanodtak és egyenlítettek a csehek. Hogy ki pótolhatja őt? Fiola vagy Mocsi, de valószínűleg utóbbi, legalábbis hozzám ez az információ jutott el" - árulta el Vignjevics.

"A magyar szurkolók sokkal jobban várják ezt a találkozót, mint Szerbiában. A jegyek elkeltek, talán csak néhány maradt, fantasztikus lesz a hangulat, ami néha fel tud emelni, néha terhes tud lenni. Kíváncsi vagyok, hogyan boldogul a magyar védelem Orbán nélkül. Ami biztos: a magyarok támadólag lépnek pályára, megpróbálnak úgy játszani, mint a belgrádi meccsen. Magyarországon újra büszkék a futballjukra, ne feledjük, legyőzték Angliát és Németországot is az elmúlt két évben, hisznek és bíznak a csapatban. Nem számít, ki jön, győzni akarnak" - tette hozzá az Újpest vezetőedzője, aki klubcsapatára is kitért.

"Elégedett vagyok, a szurkolók is elégedettek, hiszen hétről hétre egyre többen járnak ki, a Diósgyőr ellen 8000-en gyűltek össze, ekkor mutattuk a legjobb játékunkat a szezonban, nyertünk is 2-0-ra. Vannak szerb játékosok, Djordje Nikolics, Branko Pauljevics, vagy Matija Ljujics, aki a Partizan nevelése. Azerbajdzsánban játszott kölcsönben, de megkértem, hogy jöjjön vissza hozzánk és nem tévedtem, öt gólt lőtt, kár, hogy megsérült és két hónapra kiesett. Itt van Milos Koszanovics is, aki új igazolás, nemrég érkezett az Emirátusokból, az Al Jazirában játszott, remek erősítés, stabilizálta a védelmet. A Diósgyőr elleni meccs volt a második, amikor nem kaptunk gólt. Hogy lehetne több pontunk is? Igen. A Mezőkövesd ellen 17-szer lőttünk kapura, majd az utolsó másodpercben egyetlen lövéséből kaptunk gólt, és lett 1-1. Megyünk tovább, a cél, hogy kijussunk az európai porondra” - zárta Vignjevics.