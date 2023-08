Megkötötte a szezon egyik legfontosabb üzletét a Chelsea

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A tavalyi szezon végén mezszponzor nélkül maradt a Chelsea. Egy labdarúgó klubnak igen fontos bevételi forrást jelent az itt megjelenő szponzor, ezért fontos volt a londoni kékek számára, hogy még a Premier League szezon kezdete előtt találjanak egyet.

A Three mobilszolgáltatóval a 2022/23-as szezon végén fejeződött be a szponzorációs megállapodás. Azóta több ajánlatot is megvizsgáltak a Chelsea-nél, így korábban felmerült, hogy a Paramount+ streaming-szolgáltató vagy a Stake fogadási irodával kötnek szerződést. Utóbbi nagy ellenállást váltott ki a szurkolói körökben, illetve a következő években a liga sem fogja engedélyezni, hogy szerencsejátékot népszerűsítsenek a klubok a mezükön.

Az utóbbi üzlet meghiúsulása miatt egészen a szezon kezdésig kell várni a szurkolóknak, hogy az új szponzort bejelentsék. Azonban kiszivárgott pár kép a csapatfotózásról, amelyen a 2023/24-es idény felszerlésén már az új szponzor neve is feltűnt. A Chelsea az előszezonban csak a kék szerelését használta, minden hirdetéstől mentes volt az egész felület.

A klub szurkolói a képek alapján kiszúrták, hogy az Infinite Athlete neve fog megjelenni az idei szezon mezein. Sőt a Daily Mail már azt is tudni véli, hogy a kékek hét éves szerződést kötnek az új szponzorral és évi 40 millió font fog beérkezni ebből a megállapodásból.

Ha soha nem hallott az Infinite Athlete-ről, akkor nincsen egyedül. A cég kevesebb mint egy hete létezik – legalábbis ezen a néven. Korábban Tempus Ex Machina néven szerepeltek, de két nappal ezelőtt Infinite Athlete névre keresztelték át a Biocore biomechanikai mérnöki cég felvásárlását követően.

A Tempus Ex, egy sporttechnológiai cég, amely nagyrészt az NFL- és egyetemi amerikai futballcsapatokkal dolgozik, de már korábban is részt vett kisebb projektekben a Chelsea-nél.