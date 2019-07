Megkezdődtek a tárgyalások Lukakuról és Dybaláról a United és a Juve közt

Ahogy arról már ma beszámoltunk, a nyitott arra, hogy távozzon az együttestől Paulo Dybala.

Ráadásul a torinóiak tervei közt szerepel Romelu Lukaku megszerzése a támadósorba a Vörös Ördögöktől.

A belga csatárt viszont az olasz vetélytárs, az is soraiban szeretné tudni, ezért a torinóiak és a manchesteriek felpörgették ma este az eseményeket.

A Sky Sports értesülése szerint ugyanis Dybala ügynöke már Angliában tartózkodik, hogy egyeztessen a illetékeseivel.

Nem mondható, hogy a két játékos kirobbanó idényt produkált volna, hiszen Dybala 42 meccsen csak 10 alkalommal volt eredményes, Lukaku pedig 45 mérkőzésen 15-ször vette be az ellenfelek kapuját a 2018/19-es szezonban.

BREAKING NEWS: Paulo Dybala’s agent is in London for talks with Manchester United, with Romelu Lukaku moving to Juventus.