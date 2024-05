Megjelent az Eb-kalauz 2024

Három héttel a labdarúgó Európa-bajnokság rajtja előtt már kapható a Baumstark Tibor, Bán Tibor szerzőpáros tollából készült kiadvány.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Goethe Intézetben csütörtökön tartott könyvbemutatón Salánki Szilvia, a Német Turisztikai Hivatal (DZT) képviselője elmondta, hogy céljuk minél több magyar szurkolót kiutaztatni az Eb-re. Arról is beszélt, hogy felmérések szerint hétmillió turista csak az Eb miatt utazik majd Németországba, bár nem mindenki fér be a stadionokba, őket a szurkolói zónák várjak különböző programokkal.

A G-ADAM Könyv-és Lapkiadó Kft. kiadásában megjelent könyv kapcsán Bán Tibor, az egyik szerző elmondta: "úgy nőttünk föl, hogy minden vb és Eb alatt a kezünkben volt egy kalauz. Azonban 2008 óta nem jelent meg ilyen, és megszületett az ötlet, hogy akkor majd mi megírjuk".

Forrás: MTI

A 250 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált könyv egyszerre futball-kisokos és útikalauz. Sorra veszi a németországi Európa-bajnokság 24 csapatát, azoknak sztárjátékosait, edzőit és korábbi legendáit. Bepillantást enged az országok Eb-történetébe és kultúrájába, felvázolja a jelenlegi válogatottak taktikáját, valamint bemutatja a torna helyszíneit, látnivalóit és különlegességeit.

A másik szerző, Baumstark Tibor kulisszatitokként elárulta, hogy a 2008 előtti időszak eseményei kevésbé fellelhetőek az interneten, és ő "fáradságos, de élvezetes kutatómunkával" gyűjtött össze olyan történeteket, amelyek egy kattintással nem elérhetőek. Arról is beszélt, hogy nekik is vannak preferenciáik, kedvenc csapataik, akiket közvetítettek is, és a kevésbe ismert csapatok és játékosok esetében nehezebb volt a kutatómunka.

"A legnehezebb az volt, hogy visszafogjuk magunkat, és tömör, élvezhető könyvet írjunk. Bízunk benne, egy-egy meccs előtt bárki tájékozódhat az adott csapatokról" - tette hozzá Bán Tibor.

A bemutatón résztvevő Hrutka János volt válogatott labdarúgó elmondta, hogy már most sok felkérése van szurkolói találkozókra az Eb-vel kapcsolatban, és számára is nagy segítség a kiadvány.

Galambos Ádám kiadóvezető a legnehezebb feladatnak azt nevezte, hogy rekordövid idő alatt kell eladniuk a kiadványt, amely minden könyvesboltban és a nagyobb áruházakban is kapható 5990 forintos áron.

A magyar válogatott esélyeiről szólva Hrutka János úgy fogalmazott, hogy már mindenki komolyan veszi Marco Rossi csapatát, és bizakodásra ad okot a közvetlen kijutás az Eb-re.

A szerzők szerint reálisan a svájci válogatott elkapható, így a csoport harmadik helye megcélozható, és megjegyezték, hogy a válogatott a legutóbbi Eb óta szintet lépett. Galambos Ádám kiadóvezető a német szurkolók véleményét osztotta meg, mely szerint a németek a magyar válogatottat tartják a csoportban a legerősebb ellenfélnek.