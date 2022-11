Mégis ott lehet a Ferencváros támadója a világbajnokságon? – minden jel erre utal

Két marokkói támadó is megsérült a kerethirdetés óta, így egyre valószínűbb, hogy Ryan Mmaee ott lehet a katari világbajnokságon. Az afrikai ország válogatottjából Amine Harit, valamint Zakaria Abuklal is kidőlt, a Le Site Info marokkói lap szerint pedig jelenleg is zajlanak az orvosi vizsgálatok utóbbival kapcsolatban. Az újság hozzáteszi, a szövetségi kapitány inkább új játékost hívna be Abuklal helyére, így merülhet fel a Ferencváros támadójának neve.

A marokkói válogatott a georgiai válogatott ellen játszik majd csütörtökön egy felkészülési mérkőzést, november 23-án pedig megkezdi a világbajnokságot az Oroszországban ezüstérmes Horvátország ellen.

