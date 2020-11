Mégis folytatódnak a megyei és az utánpótlás bajnokságok!

Megjelent a Magyar Közlöny kedden éjszaka, amely tartalmazza a korlátozásokkal kapcsolatos részletszabályokat, amelyekből kiderül, hogy mégsem áll le a labdarúgás az NB III-tól „lefelé”.

Az éjszaka a Magyar Labdarúgó-szövetségi is tájékoztatás adott ki ezzel kapcsolatban:

„Az MLSZ továbbra is kivétel nélkül elfogadja és betartja a hatósági korlátozásokat, ugyanakkor minden lehetőséget megragad, amely felelős körülmények között a futball folytatását segíti. Amíg a hatósági szabályok – bár szigorú korlátozás mellett, de – engedik az edzések és mérkőzések megtartását, az MLSZ a csapatok kérését figyelembe véve dönt a bajnokságok folytatásáról.

A Magyar Közlönyben megjelent a 484/2020. (XI. 10.). számú kormányhatározat, amely a koronavírus-járvány visszaszorítására vonatkozó, szerdán életbe lépő intézkedéseket részletezi. Mint arról a szervezet elnöke, dr. Csányi Sándor is nyilatkozott, a Magyar Labdarúgó Szövetség a járványügyi hatóságok minden előírását a kormány által meghatározott módon érvényesíti és végrehajtja saját területén a koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében.

