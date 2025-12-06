Megint nekiestek Pep Guardiolának: „Ő maga az ördög"

Yaya Touré, a Barcelona és a Manchester City korábbi középpályása ismét élesen bírálta egykori edzőjét, Pep Guardiolát. A Zack nevű YouTube-csatornának adott interjúban Touré arról beszélt, hogy a spanyol tréner „úgy tett, mintha nem lenne gondja a fekete játékosokkal”, őt azonban rendszeresen megalázta és mellőzte.

„A feleségem mindig azt mondta Guardioláról: ‘Ő az ördög, nem ember, gonosz.’ Szerinte negatív személyiség” – fogalmazott Touré. „Számomra ő nem egy ember, hanem egy kígyót. Úgy bánt velem, mintha por lennék. Rongyként kezelt, aztán visszahívott”

Touré felelevenítette, hogyan érezte magát Guardiola irányítása alatt a Barcelonában és később a Manchester Cityben is:

„Guardiola az átigazolásom előtt felhívott, elmondta, hogy fontos lenne, ha visszamennék. A feleségem csak annyit mondott: ‘Tényleg hallgatni akarod ezt a sületlenséget? Rongyként kezelt, most pedig azt akarja, hogy maradj? Menjünk Manchesterbe!’”

A játékos szerint a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon nyújtott teljesítménye ellenére sem számított rá a Barcelona edzője, aki Sergio Busquetset részesítette előnyben. Touré utolsó barcelonai idényében mindössze kilencszer volt kezdő, mielőtt Manchesterbe igazolt.



A Manchester Citynél Touré klublegendává vált 2010 és 2018 között, ám viszonya Guardiolával ott sem rendeződött. A spanyol szakember 2016-os érkezése után ismét háttérbe szorította. Dimitri Seluk, Touré akkori ügynöke a BBC World Football műsorában odáig ment, hogy kijelentette: „Pep Guardiola csak magára gondol. Azt hiszi, ő maga az Isten.”



A konfliktus végül azzal zárult, hogy Touré 2018 májusában elhagyta a Manchester Cityt, és az Olympiakoszhoz szerződött.