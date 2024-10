Meghosszabbította támadója szerződését a DVTK

A szakmai stáb és a diósgyőri klubvezetés is elégedett.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Jóval a szerződése lejárta előtt írt alá új kontraktust a labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK szlovén támadója, Rudi Pozeg Vancas – közölte honlapján a miskolci klub.

A DVTK egy hosszabb interjút közölt a játékossal, amiben kiemelték, ahmar belopta magát a szurkolók szívébe Rudi Požeg Vancaš, akinek a játékával a szakmai stáb és a diósgyőri klubvezetés is elégedett, így hosszú idővel annak lejárta előtt meghosszabbították a szerződését.



"Már az előző idény végén arról beszéltünk dr. Bajúsz Endre sportigazgatóval és Vladimir Radenković vezetőedzővel, hogy mit szólnék ahhoz, ha a később lejáró szerződésemet már most nyáron meghosszabbítanánk. Egyáltalán nem gondolkodtam sokáig a klub ajánlatának elfogadásán, mert lehető legjobban érzem magam Diósgyőrben, ezért mindig is biztos voltam abban, hogy szeretnék itt maradni, amíg szükség van rám. Boldog vagyok, mert több éves szerződést írtunk alá, ami stabil jövőképet jelent, és teljes mértékben a focira tudok fókuszálni" - nyilatkozta a szlovén.