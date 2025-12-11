Meghosszabbította kulcsembere szerződését a Debrecen

Miután a DVSC érvényesítette a szerződésben lévő opciót, Bárány Donát kontraktusa egy évvel, 2027 nyárig meghosszabbodott. A Loki kiváló, saját nevelésű csatára az előző idényben a második lett a magyar bajnokság góllövőlistáján, a mostani szezonban 6 találatnál tart, mondhatjuk tehát, hogy kulcsszereplő abban, hogy a debreceni alakulat a 3. helyen áll jelenleg a tabellán.



Továbbra is azon leszek, hogy minden erőmmel segítsem a csapatot a sikeres szereplésben – nyilatkozta a 25 éves támadó a dvsc.hu-nak.



A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.