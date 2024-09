Megharapta a Liverpool által kölcsönadott játékost, négy hónapra eltiltották

Hétfőig fellebezhet.

Milutin Osmajic, a Preston csatára négy hónapos eltiltással néz szembe, amiért megharapta a Blackburn Rovers támadóját, Owen Beck-et, aki a Liverpooltól van kölcsönben.

Osmajic-et azzal vádolják, hogy a Preston és a Blackburn mérkőzésén, a hétvégén, megharapta Beck-et. Becket az incidens során kiállították, miután megrúgta Duane Holmest, de Osmajic most hosszú eltiltásra számíthat, mivel úgy tűnik, megpróbálta megharapni Beck nyakát.

Beck hevesen tiltakozott miután megharapták, de Osmajic csak sárga lapot kapott. Most a FA erőszakos magatartás miatt vádolja őt, és akár négy hónapos eltiltással is sújthatják, ahogy azt a The Sun jelentette.

A Labdarúgó Szövetség megerősítette: „Milutin Osmajic-et vádat emeltek a Preston North End és a Blackburn Rovers EFL Championship mérkőzése után, amely vasárnap, szeptember 22-én zajlott.

„Azt állítják, hogy a csatár erőszakos magatartást tanúsított, amikor körülbelül a 87. percben megharapott egy ellenfelet.

„Milutin Osmajic-nek szeptember 30-ig, hétfőig van ideje, hogy válaszoljon.”