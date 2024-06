„Meghalok, amikor veszítenek!” - Ne kérdőjelezd meg Ryan Reynolds és Rob McElhenney Wrexham -„szerelmét”

A klub hollywoodi társtulajdonosai elárulták, hogyan váltotta ki „szerelmük” az újabb feljutást.

A Vörös Sárkányok a 2023-24-es League Two idényt úgy kezdték meg, hogy kollektív célként az első három hely megszerzését tűzték ki célul. Alig telt el a félidő, amikor a 46 mérkőzésből 26-ot már behúztak, de Phil Parkinson csapata számára kezdtek leállni a kerekek.

A három vereségből álló sorozat és a kilenc mérkőzésből mindössze két győzelem miatt a walesi csapat lecsúszott az automatikus feljutást jelentő helyekről. Ez a próbatételes időszak pedig a Welcome to Wrexham című dokumentumfilmben is szerepelt, Reynolds pedig elmondta, hogy a negatív eredmények milyen hatással vannak rá: „Nem vagyok futballszakértő, szóval mi a f*szról tudok én? De úgy tűnik, nem tudok rájönni, senki sem tudja megfejteni, mi a baj. Az idegenbeli formánk egy kicsit gagyi, de a fenébe is, minden porcikámmal szeretem ezt a klubot. Olyan, mintha meghalnék, amikor veszítenek” - majd hozzátette: „Egyszerűen csak jobban kell teljesítenünk, és úgy gondolom, hogy Robnak és nekem meg kell mutatnunk az arcunkat, el kell mennünk a városba, a versenypályára, és csak ott kell lennünk.”.

Reynolds - az új Deadpool-filmmel kapcsolatos forgatási kötelezettségei miatt - nem tudott elutazni a SToK Racecourse-ra, de McElhenney elutazott az Accrington elleni 4-0-s győzelemre. Így nyilatkozott: „Ez a meccs egy nagyszerű meccs volt: „Úgy éreztem, itt az ideje, hogy ellátogassak Wrexhambe, és eltöltsek egy kis időt a csapattal és az emberekkel. Szeretem Wrexhamet, második otthonomnak tekintem. Szerintem ez egy olyan hely, amely mindig visszahúzza az embert, és mindig szívesen látja. Úgy éreztem, hogy a morál akkoriban leesett, és nagyon aggódtam. Szóval le akartunk menni oda, hogy megmutassuk a támogatásunkat. Egy futballklub társelnökeként jó, ha megmutatod magad és személyesen is támogatod őket, különösen akkor, amikor egy kicsit küzdenek.”

A Wrexham innentől kezdve megfordította a szezonját, és az utolsó 12 mérkőzésen mindössze nyolc pontot veszített. Ez a sorozat elég volt a második helyezéshez, és a Vörös Sárkányok most már a League One-ban készülnek a folytatásra.