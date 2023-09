Megfiatalodott a címvédő kerete a vb-selejtezőkre

Lionel Messi és a megszokott nevek mellett több U23-as játékost is meghívtak.

Az argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni kijelölte nemzeti csapata keretét a dél-amerikai vb-selejtezők szeptemberi rajtjára.

Sérülés miatt nem tagja az argentin keretnek Paulo Dybala és Marcos Acuna, de például Joaquin Correa és Giovani Lo Celso sem szerepel a meghívottak közt.

Scaloni számít az olasz válogatottal is hírbe hozott Lucas Beltránra, valamint az U23-asok közül hívta be Bruno Zapellit, aki már szerepelt is az olasz U21-es válogatottban. Rajta kívül a fiatalabbakat Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho, Alan Velasco és Lucas Esquivel képviseli (utóbbi kettő szintén az U23-as csapat tagja).

A vb-címvédő Albiceleste a 2026-os világbajnoki selejtező sorozatot szeptember 7-én, az Ecuador elleni hazai mérkőzéssel kezdi a Monumentalban, 12-én pedig La Paz-ba látogat a bolíviai válogatotthoz.

Gastón Edul korábbi információi szerint Lionel Messi csak az előbbi mérkőzésen fog pályára lépni, majd a magaslati megméretés helyett visszatér klubcsapatához, mivel az MLS-ben nincs szünet a válogatott-mérkőzések miatt és egyébként sem feltétlen terhelné magát egy ilyen mérkőzéssel.

Az argentin válogatott kerete:

Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Walter Benítez (PSV Eindhoven), Franco Armani (River Plate)

Hátvédek: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Germán Pezzella (Real Betis), Gonzalo Montiel (Nottingham Forrest), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Nicolas Otamendi (Benfica), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense)

Középpályások: Leandro Paredes (AS Roma), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Guido Rodríguez (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Ángel Di María (Benfica), Alan Velasco (FC Dallas), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Thiago Almada (Atlanta United)

Támadók: Lionel Messi (Inter Miami), Lucas Beltrán (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United)