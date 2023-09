Megfenyegették a klub elnökét, benyújtotta lemondását

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Pedro Morata szerint Pablo Longoria, az Olympique de Marseille elnöke hamarosan benyújtja lemondását a klub ultráinak fenyegetései miatt.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Ajax-Marseille EL-mérkőzésen a hazai győzelem 2.55, a döntetlen 3.75, a vendégek sikere pedig 2.75-szörös szorzóval fogadható. (x)



A marseillei ultrák közül tíz radikális csoport vezetője komolyan megfenyegette az elnököt, majd a klub tulajdonosával, Frank McCourttal folytatott beszélgetés után meghoztak a közös döntését Longoria, hogy felbontják jelenleg élő szerződését.

Az újságíró arról is beszámolt, hogy szolidaritásként az általa szerződtetett vezetőedző, Marcelino is elhagyja a klubot. Az ultrák kritizálták a klub kiesését a BL-selejtezőből, továbbá a csapat játékstílusát is. A Marseille jelenleg az ötödik a francia élvonalban.

A spanyol vezetőedzőt 2023. nyarán nevezték ki a klub kispadjára, de már három hónap után távozhat. Szerződése 2025. nyaráig élne.