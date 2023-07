Megérkezett a Fradi feröeri ellenfele, a Klaksvík megdolgozik a továbbjutásért

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros–Klaksvík BL-visszavágóra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Ferencváros 0-0-ás döntetlent játszott a feröeri Kí Klaksvík ellen idegenben a Bajnokok Ligája-selejtezőjében. A feröeri alakulat nagyon komolyan vette a felkészülést, már másnap dániai edzőtábort rendeztek.

A Ferencváros-Kí Klaksvík BL-selejtezőn a magyar győzelem 1.22, a döntetlen 6.10, a feröeriek sikere 13.00-szoros szorzóval fogadható. (x)

Amiatt utaztak el egy kicsivel délebbre, hogy könnyebben hozzászokjanak majd a Budapesten uralkodó hőséghez és körülményekhez. Habár a 8-10 fokos hőmérséklethez képest a dániai 20 fok igen nagy különbség, azonban mégsem éri majd el a szerdai 30 fokos hőmérsékletet, amely a meccs kezdésekor lesz.

A dán edzőtáborban nagyon sok videóelemzéssel, technikai észrevétellel színesítették a programot és folyamatosan készültek az FTC taktikájából is. A feröeri szimpatizánsok nagy örömére visszatért a kerethez a csapat gólvágója, Páll Klettskardot, aki ebben az idényben 13 találkozón 14 találatig jutott. A 33 éves csatár június 3-án sérült le, azonban előtte mesterhármasokkal és duplázásokkal vonta magára a figyelmet.

A Kí hétfőn érkezett meg Budapestre és egyből edzésbe is álltak a feröeriek. Azonban azt a klub Twitter oldala is megjegyezte, hogy igen meleg van a magyar fővárosban. Nem csoda, hiszen az utóbbi napokban több meleg rekord is megdőlt az országban, így az itthon lévőknek is hozzá kell szokni az igen magas hőmérséklethez.

Forrás: csakfoci.hu