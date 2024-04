Megépült a MÁV Utánpótlás FC új műfüves pályája

Átadták a MÁV Utánpótlás FC téli edzésekre, mérkőzésekre is alkalmas új műfüves labdarúgó-pályáját pénteken a szolnoki Tiszaligetben.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere az átadón elmondta: Szolnok városa a labdarúgást igen komoly sportágnak tekinti, de számos más sportág is jelen van a vármegyeszékhelyen. Ennek is köszönhető, hogy ma Szolnokon a fiatalok közül aki akar, nagyon komoly feltételek mellett és jó közösségben tud sportolni – emelte ki.

Az egészséges életmódra nevelés Szolnokon kiemelt hangsúlyt kap – fűzte hozzá. Szólt arról is, hogy a város csaknem egymilliárd forintot fordít a sportra. Ebből kilencvenmillió forint jut a labdarúgás utánpótlására: negyvenmillió forint közvetlenül, ötvenmillió forint a létesítmény üzemeltetésére - mondta, hozzátéve: dolgozni kell azon, hogy több forrás jusson.



Beszámolt arról is, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül "határtalan mennyiségű" társasági adó érkezik, de ez nem ajándék. „A minőség is itt van", hiszen szavai szerint csak az lehet tehetségközpont, ahol minőségi munka folyik és csak oda érkezik társasági adó nagy mennyiségben, ahol jó munka folyik. A labdarúgó szövetség valóban dicséretesnek minősíti azt a munkát, ami Szolnokon a labdarúgásban folyik - tette hozzá a polgármester.

Szalay Ferenc arra biztatta az eseményen jelen levő csaknem négyszáz labdarúgó fiatalt, hogy a sportolás mellett vegyék nagyon komolyan a tanulást is. Földi Sándor, a MÁV Utánpótlás FC ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a 200 millió forintos beruházás során létesült pálya a MÁV Utánpótlás FC egy korábbi füves pályája helyén épült, amely előtt egy pirossalakos pálya volt ugyanazon a helyen. Elmondta, hogy a beruházás a szolnoki MÁV utánpótlás saját beruházása, amely nem jöhetett volna létre a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása nélkül.

A szövetségnek egy akadémiai rendszerű besorolása van, ahol a szolnoki MÁV utánpótlás az elért eredményének köszönhetően tehetségközponti besorolást kapott. Hozzátette: 2020-ban auditálták az egyesületet és a tehetségközpont besorolás mellé kapták meg a lehetőséget a műfüves pálya megépítésére. Beszámolt arról is, hogy 2016-ra elérték a "teljesítőképesség végső határát", mivel a tiszaligeti stadion mérete - hat és fél hektár - tovább nem bővíthető, tehát több pályát nem lehet építeni.

Az új műfüves pálya megépülésével együtt megújult a világítás is, a halogén izzókat kicserélték ledes világításra, így edzőmérkőzés lejátszására is alkalmas lesz. AZ ügyvezető igazgató megköszönte Nyerges Zsolt tulajdonosnak, a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről Csányi Sándor elnöknek a támogatást, a szolnoki önkormányzatnak, hogy biztosította a területet, illetve köszönetet mondott a pálya megépítését támogató két cégnek is.

Forrás: MTI