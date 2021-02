Megegyeztek, mégsem kellett a Liverpoolnak a szenegáli

A Watford 22 éves játékosa, Ismaila Sarr szeptemberben közel állt ahhoz, hogy szerződést írjon alá az angol bajnoki címvédő Liverpool csapatával - végül a klubok nem tudtak egyezségre jutni.

Az elsősorban jobbszélen bevethető szenegáli támadó ügynöke, Thierno Seydi a "Panafrican Football" online-portálnak számolt be az ügy egyes részleteiről.

"Épp aláírtuk volna a szerződést a Liverpollal - mindent megbeszéltünk, a fizetést és a szerződés hosszát is. Még Sadio Manét is megkértem, hogy segítsen Sarrnak egy otthont keresni, de a Liverpool végül nem akart 40 milliót fizetni érte. Ha egy ilyen kaliberű angol klubnak is pénzügyi nehézségei vannak, az jól tükrözi a krízis mértékét."