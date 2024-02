Megegyezett a Porto csatárával az Inter

Nyáron, ingyen csatlakozik.

Mehdi Taremi az Interben folytatja Fabrizio Romano szerint.

Fabrizio Romano értesülései szerint, teljes a megegyezés Mehdi Taremi és az Inter között, így az iráni csatár ingyen csatlakozik a Portótól az olasz listavezetőhöz. A transzferguru úgy tudja, hogy a felek hamarosan papírra is vetik a megegyezést.



Romano beszámolt arról is, hogy a Napoli lengyel szárja, Piotr Zielinski is megegyezett már szóban az Interrel.