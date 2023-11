Megdöbbentő! Kizárják Franciaországot a világbajnokságról!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A francia válogatott szerdán hiába búcsúztatta büntetőpárbaj után Szenegált az indonéziai U17-es labdarúgó-világbajnokságon, a kizárás sorsára juthat, mivel jogosulatlanul szerepeltette egyik játékosát.

A franciák mindhárom csoport mérkőzésüket megnyerték, Burkina Faso, Dél-Korea és az Egyesült Államok sem tudta őket megállítani, majd a Szenegál elleni nyolcaddöntőt is sikerrel abszolválták, azonban most mégis úgy tűnik, véget ért számukra a vb.

Mi történt?

A tornán eddig két gólpasszt kiosztó Yanis Issoufou nem képviselhette volna a francia színeket, mivel a selejtezők során a nigeri együttesben is pályára lépett. Ugyan Issoufou már kimaradt a Szenegál elleni meccskeretből, azonban a Burkina Fasó-iak így is kiszúrták a szabályszegést, és óvást nyújtottak be a FIFA-hoz – csakúgy, mint a mai nap során a szenegáliak.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályzata így szól:

Egy játékos nem szerepelhet két válogatottban egy sorozat alatt.

Burkina Faso és Szenegál az óvásában hangsúlyozta, hogy a franciák még csak nem is kérvényezték Montpellier játékosának országváltását – ha ez valóban így történt, akkor szinte egészen biztosan kizárják őket a világbajnokságról.