Megdöbbentő! Kilenc játékost is kirúghat a Ferencváros!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a bajnoki címvédő zöld-fehérek csütörtökön honlapjukon számoltak be arról, hogy az együttes új vezetőedzője, a holland Pascal Jansen kijelölte azt a névsort, amelyből válogathat a walesi The New Saints elleni mérkőzéseken a BL-selejtező második körében.

A listából kiderül, hogy a kilencedik kerületiek nyári szerzeményei közül háromra – Kady Borges, Raul Gustavo és Philippe Rommens – számít a tréner, Isaac Pappoe ugyanakkor kimaradt, akárcsak Varga Barnabás, akinek még a skótok elleni Európa-bajnoki csoportmeccsen tört el az arccsontja.

Hosszú a kimaradók névsora



Pappoe-n és Vargán kívül kimaradt még Fortune Bassey, Anderson Esiti, Stjepan Loncar, Amer Gojak, Ismail Aaneba, a télen nagy reményekkel, oroszországi szerződéséből kivásárolt Edgar Szevikjan, a tavasszal alapembernek számító Eldar Civic és a télen a Fehérvár FC-től érkező Kenan Kodro is.

Varga Barnabás csak arcsérülése miatt maradt ki, de a többiek kimaradása nem puszta véletlen, értesüléseink szerint nem lenne meglepő, ha a felsorolt kilenc légiósból többen távoznának a nyáron az Üllői útról.

Az FTC teljes kerete az UEFA Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójára:

Myenty Abena; Mohammed Abu Fani; Mohamed Ali Ben Romdhane; Kady Borges; Botka Endre; Ibrahim Cissé; Marquinhos; Dibusz Dénes; Gruber Zsombor; Raul Gustavo; Kaján Norbert; Katona Bálint; Mats Knoester; Habib Maiga; Cebrail Makreckis; Tosin Kehinde; Owusu Kwabena; Pászka Lóránd; Alekszandar Pesics; Cristian Ramírez; Philippe Rommens; Tóth Alex; Adama Traoré; Varga Ádám; Kristoffer Zachariassen