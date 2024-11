Még várniuk kell a katalánoknak a visszaköltözéssel – megvan az új indok a késésre

A Barcelona visszatérése a nemrég felújított Spotify Camp Nou stadionba a hírek szerint februárra tolódik az UEFA szabályai miatt.

A 2022-23-as szezonban megnyert rekordot jelentő La Liga bajnoki címüket követően a Barcelona bejelentette, hogy a Spotify Camp Nou stadionja hatalmas felújításon fog átesni. A katalán klub azt is bejelentette, hogy a 2024-25-ös szezonig nem térnek vissza a Les Corts-i stadionba, és a fővároson kívül, a Montjuicban található Estadi Olimpic Lluis Companysban játszanak majd. A stadiont már tavaly is késések érték és a Barcelona már akkor bejelentette, hogy november végére visszatér a stadionba. A klub azonban most arról tájékoztatta a bérlettulajdonosokat, hogy a visszatérés februárra tolódott.

Állításuk szerint ehhez jelentősen hozzájárult egy UEFA-szabály, amely megtiltotta a csapatoknak, hogy a Bajnokok Ligája első körében stadiont váltsanak. A katalánok január 29-én az Atalantát fogadják a csoportkör utolsó fordulójában és a vezetőség a két helyszín egyidejű fenntartásának költségeire hivatkozva indokolta a Camp Nouba való visszatérés elhalasztását.

A Barcelona a bérlettulajdonosoknak szóló közleményében azt írta: „Az UEFA szabályzata miatt, amely megakadályozza a stadionváltást a Bajnokok Ligája kezdeti szakaszában, valamint a két nagy befogadóképességű helyszín egyidejű fenntartásának logisztikai nehézségei és költségei miatt a klub úgy döntött, hogy a Bajnokok Ligája kezdeti szakaszának végéig továbbra is az Estadi Olimpic Lluis Companysban játssza hazai mérkőzéseit.

Ezért a La Liga 21. és 22. hetében a Valencia és az Alaves elleni mérkőzéseket, valamint a Bajnokok Ligája nyolcadik hetében az Atalanta elleni mérkőzést az Estadi Olimpic Lluis Companysban játsszuk majd.”

A Daily Mail szerint a Spotify Camp Nou felújítása 1,58 milliárd dollárjába került a klubnak. A stadion felújításával a Camp Nou befogadóképessége 105 ezer fő lesz, így az indiai Narendra Modi, az észak-koreai Rungrado Május 1., az amerikai Michigan és a Beaver Stadionok után az ötödik legnagyobb sportstadion lesz a világon.