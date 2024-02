Még nem nyerte vissza a formáját a Ferencváros mesternégyest szerző játékosa

Varga Barnabás szerényen értékelt kiváló teljesítménye után.

A Ferencváros otthon 5–1-re nyert az MTK ellen kedden a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában úgy, hogy a hazaiak góljaiból a válogatott támadó, Varga Barnabás négyet szerzett.

A Ferencváros kulcsembere négy gólt lőtt a mérkőzésen, ebből hármat 3 perc 28 másodperc leforgása alatt a második félidő elején. Ennek ellenére a sérülés után lévő Varga Barnabás még nem érzi tökéletes állapotban magát:

"Örülök, hogy sikerült így visszatérnem, de főként a győzelemnek, szóval boldog vagyok. Százszázalékosnak még nem mondanám magam, azért kellenek még az edzések, kondícióban vissza kell jönnöm, de egyébként jól éreztem magam a pályán. Hirtelen most nem emlékszem, hogy korábban lett volna hasonló. Örülök, hogy a második gólunkra gyorsan rá tudtuk rúgni a harmadikat, azzal dőlt el a mérkőzés és ez volt a kulcs. Mindegyik gólomnak ugyanolyan jelentősége volt, örülök mind a négynek."

"Végig jobban játszottunk. Az első félidőben elég defenzív volt az MTK, nehéz volt átjátszani őket, inkább a beadásokra fektettük a hangsúlyt, egy gólt sikerült is szereznünk belőle, de aztán egyszer átjöttek a félpályán és kaptunk is egy gólt. Ez nyilván nem esett jól, de a második félidőre is úgy mentünk ki, hogy nyomás alatt fogjuk tartani őket, és szerencsére kijött a minőségbeli különbség" - tette hozzá a támadó.

Győzelmével a Ferencváros két ponttal a csütörtökön pályára lépő Paks elé került a tabellán.