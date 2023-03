Még nagyobb összeget ajánlott a Unitedért a katari sejk

Szerinte ő nyújtja a legjobb ajánlatot.

A Jassim bin Hamad Al Thani sejket képviselő csapat megerősítette, hogy feljavított ajánlatot nyújtottak be a Manchester United megvásárlására.

A katari befektetési csoport benyújtotta feljavított felvásárlási ajánlatát, felhasználva a klub által meghosszabbított határidőt a részletes ajánlat megküldésére. Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a csoport "magabiztos" és "úgy gondolják, hogy az ajánlat a legjobb a klub, a szurkolók és a helyi közösség számára".

A Glazer csalárd várhatóan 6 milliárd fontot meghaladó összeget szeretne kapni, miután a héten benyújtották az ajánlatokat Jassim sejk képviselői, valamint a rivális licitáló Sir Jim Ratcliffe. Mindkét fél jelent volt az Old Traffordon.

A hét eleji zűrzavar után, amikor úgy tűnt, hogy mindkét licitáló lemaradt a United által meghatározott szerdai határidőről, most már világos, hogy az összes ajánlat beérkezett a klubhoz. A Jassim sejk és Ratcliffe által vezetett csoportok a jelek szerint a favoritok a megvételre, bár az is kiderült, hogy Thomas Zilliacus finn vállalkozó is licitált a Vörös ördögökért.

