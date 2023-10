Még nagyobb bajban lehet a Barcelona, ha bebizonyosodnak az újabb vádak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A spanyol ügyészség korrupciós feljelentést tettek az elmúlt hónapokban az FC Barcelona ellen, a spanyol játékvezetői bizottság (CTA) egykori vezető tisztségviselőjének, később alelnökekének, Jose Maria Enriquez Negreiranak tett juttatások miatt. Állítólag a Barcelona 7 millió eurót fizetett Negreira cégének 2001 és 2018 között.

Hogy az ügyet még tovább tetőzzék, az adóhatóság is gondokat talált a katalánok háza táján.

A Barcelona, a La Liga regnáló bajnoka újabb jogi vádakkal nézhet szembe, mivel vizsgálatot indítottak ellenük a játékosügynöki fizetésekkel kapcsolatos vélhető szabálytalanságok miatt.

Az új vizsgálat középpontjában a Barcelonához köthető játékosok képviselőinek 2015 és 2018 közötti kifizetései állnak. Az El Confidencial értesülései szerint a Barcelona a szerződésen kívül juttatott béremelést a játékosainak, így kicselezve az hatóságokat, amely azt eredményezte, hogy bizonyos kötelező adókat nem fizettek be az államháztartásba. Az ilyen és ehhez hasonló cselekedetek a spanyol jog szerint adócsalásnak minősülhetnek, amely igen súlyos bűncselekménynek számít, így jelentős szankciókkal járhat, beleértve a jelentős pénzbírságot és az esetleges börtönbüntetést is.

Ez a fejlemény tovább növeli a Barcelona előtt álló növekvő jogi eseteket, de a klub továbbra is hevesen hangoztattja ártatlanságát a játékvezetői bizottság korábbi alelnökével kapcsolatos, folyamatban lévő ügyben is. A gránátvörös-kék alakulat a Negreire-esetnél is visszautasította a vádakat és ebben az esetben sem cselekedett másképp.