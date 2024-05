Még, hogy nem dőlhetnek el a nagy dolgok már az odavágókon?

Olasz-belga, angol-görög párharcokat rendeztek az Európai-konferencialiga elődöntőiben.

A Fiorentina láthatóan semmit nem akart a véletlenre, a sorsra bízni, vagy nevezzük akárhogy – már az 5. percben megszerezték a vezetést a Club Brugge ellen, ám bő tíz perc múlva jött az egyenlítés a belgáktól.

Az olaszok viszont ezután is rohamozták ellenfelük kapuját, melyből még az első félidő vége előtt gól született, 2–1-gyel fordultak a csapatok. Ugyanilyen eredmény volt 45 perc játék után az Aston Villa–Olimpiakosz elődöntőn is, csak épp megfordítva – ott már 2–0-ra is vezettek a görögök, ám az első félidő ráadásában szépített az angol csapat, sőt az 52. percben ki is egyenlített az Aston Villa. A hazaiak öröme azonban nem tarthatott sokáig, az 56. percben az előny ismét a görögöknél volt, 2–3. Mindeközben a Fiorentina–Club Brugge meccs folyt a saját medrében, próbálkoztak mindkét oldalon, ám igazán nagy helyzet nem alakult ki egyik kapu előtt sem, míg nem elérkezett a vendégeknél egy kiállítás a 61. percben. Gondolhatták a hazai drukkerek: “eljött a mi időnk!”. Ám gólt, két perc múlva a Brugge szerzett, 2–2-re módosítva ezzel az állást. Nem úgy az Aston Villa-Olimpiakosz összecsapáson, Hezze ott a 67. minutumban belőtte a 4. vendég gólt is. Hogy sokkal ne maradjanak le a másik találkozón sem, a 91. percben Nzola révén 3–2-re vezetett a Fiorentina, az állás pedig innentől már nem is változott, győztek az olaszok.

Ha úgy vesszük, az angol-görög párharcon pedig a 67. minutum után már nem változott semmi érdemben, idegenben győzött 4–2-re az Olimpiakosz az Aston Villa ellen, nagy lépést téve ezzel a harmadik számú európai kupasorozat döntője felé.