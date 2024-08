Még erről is le tud maradni a Barcelona, mert a Liverpool lesz a befutó?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Több spanyol és olasz forrás szerint Federico Chiesa a hét közepén, szerdán vagy csütörtökön, Spanyolországba utazhat, hogy aláírja 3+1 évre szóló szerződését az FC Barcelonával - írtuk meg mindezt tegnapelőtt, ám azóta nagyot fordult a világ.

A cikk lejjebb folytatódik

Az már akkor is ott volt a levegőben, hogy a Liverpool is érdeklődik a Juventus sztárja iránt. Most azonban az olasz transzferguru, Fabrizio Romano arról írt, hogy egyre inkább előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Vörösök Federico Chiesa ügyében.

A Liverpool a 15 millió eurós kivásárlási árat simán megadná, és a hírek szerint Chiesa is hajlana a liverpooli csapat felé.

Egy biztos: augusztus 30-ig eldől a sorsa, mivel addig tart az átigazolási időszak.