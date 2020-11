Meccsenként kétmillió font a veszteségük

A zárt kapus hazai meccsek mindegyikén kétmillió font (805 millió forint) a vesztesége az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham Unitednek.

Angliában a pandémia következtében kialakult gazdasági helyzetben az alacsonyabb osztályú klubok az élvonal tehetősebb csapataitól várnak anyagi segítséget, de Karren Brady, a WHU alelnöke kifejtette: a mostani állapot mindenki számára végzetes.

"A West Ham meccsenként kétmillió fontot veszít a jegyértékesítésből és az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek kiesése miatt, de egyes kluboknál ez tízmilliós kiesést is jelenthet" - mondta Brady a BBC-nek. Hozzátette: a Premier League kapcsán az angol futball piramisának csúcsáról beszélnek, de van egy külön piramis az élvonalbeli bajnokságban szereplő együttesek között is. Ennek a tetején azok a klubok állnak, amelyeknek tulajdonosi köre teljesen független Angliától, míg a piramis aljára azok kerülnek, ahol ettől eltérő a tulajdonosi struktúra.

"Mindenki szenved, de a kisebb gazdasági társaságoknak, akár futballról vagy más területről beszélünk, nincs sok anyagi tartalékuk. Ez a helyzet most a kisebb futballkluboknál is" - nyilatkozta a sportvezető.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world