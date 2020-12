Meccs közben esett egymásnak két csapattárs!

Junior Stanislas és Sam Surridge, az angol második vonalban szereplő Bournemouth méltán nem túl híres két játékosa most aztán bekerült a világsajtóba.

A csapattársak a Wycombe elleni találkozó utolsó pillanataiban egymásnak estek a pályán. Junior Stanislas azon rághatott be, hogy a fiatal Sam Surridge nem passzolt, hanem lőtt.

🥊 Not quite the level of Bowyer v Dyer, but Bournemouth team-mates Sam Surridge and Junior Stanislas won't be on each others' Christmas card list now! #AFCB pic.twitter.com/FzqmonEdkq