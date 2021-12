Mbappét nyáron viszi a Real Madrid

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Hamarosan bárki szabadon tárgyalhat Kylian Mbappé-val, hiszen a PSG játékosa január 1-jén belép a szerződésének utolsó félévébe. A Real Madridnál pedig biztosak abban, hogy a támadó a klubot választja – írja az AS.

A spanyol órási persze már évek óta készül a csatár megszerzésére, vagyis vélhetően nem januárban találkoznak majd a felek először és a futballista is több alkalommal hangoztatta, hogy szívesen folytatná a csapatban, sőt a hírek szerint már a madridi lakását is megvette.

Nyáron is lett volna lehetőség az átigazolásra és Mbappé szeretett volna távozni, mert így a PSG pénzt kapott volna érte. A megegyezés azonban nem született meg, hiába dobálozott a Madrid a 100 milliókkal, így a támadó 2022 nyarán ingyen mehet.

Az AS szerint nincs esély Mbappé szerződésének meghosszabbítására Párizsban. Vélhetően pénz bőven van a PSG-nél, vagyis nem ezen múlt a megállapodás. Mbappé Madridba akar menni, ahol szintén megfizetnék a szolgálatait. A lap forrása ráadásul arról is beszél, hogy Lionel Messi és Neymar mellett Mbappé csak harmadiknak érzi magát a csapaton belül, márpedig ő első akar lenni minden tekintetben – vagyis anyagilag és megbecsültségben is. Ellenben a Realban abszolút vezéregyéniség lehetne és minden tekintetben a csúcson lehetne.

Ráadásul az Aranylabda-szavazás is felbosszantotta Mbappét, aki csak a kilencedik lett. Három évvel ezelőtt a negyedik volt, de most messz volt az első helytől, amit Lionel Messi szerzett meg. Márpedig a francia el akarja nyerni ezt a díjat és talán erre is jobb esélyei lennének madridi támadóként.

Időközben Carlo Ancelotti továbbra is óvatos az átigazolással kapcsolatban. A Real Madrid vezetőedzője csúcsjátékosnak nevezte Mbappét, de bővebb elemzésbe nem nagyon ment bele vele kapcsolatban.

Az persze nyilvánvaló, hogy az olasz szakember is bodog lenne, ha a Mbappé, Benzema, Vinícius támadóhármas küldhetné pályára.

