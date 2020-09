Mbappét már várják Madridban!

Egybehangzó spanyol lapértesülések szerint Kylian Mbappé jövőre a Real Madridhoz szerződik.

Az AS szerint a támadó jövő nyáron csatlakozik a Realhoz és erről már tájékoztatta is a vezetőit – vasárnap már mi is írtunk arról, hogy a játékos a távozáson gondolkodik és ezt nem is titkolja.

A cikk lejjebb folytatódik

A lap szerint Mbappé kifejezetten kedveli Zinedine Zidane-t és miatt akar a királyi gárdához igazolni és az érzés kölcsönös, mert a szakember is szívesen látná csapatában a csatárt. A játékos szerződése 2022-ben lejár, ezért a jövő nyáron lesz utoljára lehetősége a PSG-nek arra, hogy pénzt csináljon a labdarúgóból. Az AS szerint Mbappé kivásárlási ára 140 millió font lesz, de a Real ennél kevesebbet szánna az üzletre.

Több csapat

A Marca már egyenesen Real-mezben szerepelteti hasábjain a PSG játékosát, a „Várunk téged, Mbappé” felirattal. Ugyanakkor az újság szerint a madridi együttesnek B- és C-terve is van, mert ha Mbappé nem jön, akkor a lipcsei Dayot Upamecanót, vagy a rennes-i Eduardo Camavingát is leigazolhatják.

Angliában más megközelítésből foglalkoznak Mbappé-val. A lap szerint a akár Sadio Manét, Roberto Firminót, vagy Mohamed Szalah-t is elcserélheti jövő nyáron a PSG-vel a támadóért. Arról már több angol lap is cikkezett, hogy a Liverpool szeretné a játékost, de így van ezzel a is.