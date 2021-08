Mbappé-saga: ultimátumot adott a Real Madrid a PSG-nek!

Még vasárnap lezárulhat a Mbappé-saga! A Real Madrid ismét ajánlatot tett a francia csatárért, amely mellé egy ultimátumot is intézett a PSG felé.

Bár a nemzetközi átigazolási piac csak kedden zárul, a Real Madrid háza táján már ma pontot tennének a nyár egyik legfontosabb átigazolási ügyére. Amennyiben ugyanis vasárnap estig a párizsiak nem fogadják el a Kylian Mbappéért tett 163 millió eurós ajánlatot, a Blancók kihátrálnak a transzferből – tudósít a Le Parisien.

A sietség oka, hogy a vasárnapi Reims–PSG összecsapást követően, Mbappénak hétfőn már a francia válogatotthoz kell csatlakoznia, és a spanyol csapat szakmai stábja szerint nem lesz elég idő az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatra.

Az idő ketyeg, és a párizsiak nem dőlhetnek hátra. Egyik legnagyobb értékű játékosuk ugyanis már korábban jelezte, hogy nem tervezi meghosszabbítani 2022-ben lejáró szerződését, így legkésőbb egy év múlva Mbappé szabadon távozhat majd akár Madridba is.

Bár a PSG Európa egyik legtőkeerősebb csapata, a pénzügyi fair play miatt korántsem mindegy, hogy a francia szupertehetség mikor és mennyiért vált klubot. A spanyol sztáralakulat már több komoly rohamot is indított Mbappéért, legutóbb egy 146 plusz 8.5 millió eurós ügyeltre mondtak nemet a párizsiak. Ugyanakkor a Blancók most jelezték, hogy egy jövőre ingyen átigazolható játékosért semmiképp sem adnának többet 163 milliónál. Mbappé eltökéltségét növeli, hogy Madridban együtt játszhatna válogatott csapattársával, Karim Benzemával és Ferland Mendyvel is.

Bár az ultimátumra még nem érkezett válasz, úgy tűnik, a párizsiak elkezdtek dolgozni Mbappé pótlásán. A legfrissebb hírek szerint a sztárcsatárt a Borussia Dortmund remek formában lévő gólvágója, Erling Haaland feledtetheti majd a Parc des Princes gyepén.

