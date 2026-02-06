Nem zárult le a jogvita Kylian Mbappé és a Paris Saint-Germain között: a francia világsztár továbbra is követeli korábbi szerződéséből fennmaradó járandóságát, miután a párizsi munkaügyi bíróság jogerős ítéletben kötelezte a klubot a tartozás kifizetésére.

A L’Équipe beszámolója szerint Mbappé jogi képviselői pénteken hivatalos lépést tettek: egy végrehajtó jelent meg a PSG székházában, és kézbesített egy fizetési felszólítást, mintegy 5,9 millió euróról. A klub eddig körülbelül 55 millió eurót már átutalt, ám ez az utolsó rész még hiányzik a teljes, 60,9 millió eurós összegből.

A francia lap szerint a Paris Saint-Germainnek nyolc napja van arra, hogy rendezze a tartozást. Amennyiben ez nem történik meg határidőn belül, Mbappé ügyvédei jogot kapnak arra, hogy a fennmaradó összeget a klub bankszámláiról végrehajtás útján behajtsák.

A L’Équipe a klubhoz közel álló forrásokat idézve közölte a párizsiak hivatalos reakcióját is. Eszerint a PSG hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja a bíróság döntését, és végre fogja hajtani az ítéletet.

„Ahogy mindig is mondtuk, a Paris Saint-Germain végrehajtja a munkaügyi bíróság által hozott döntést. A klub jóhiszeműen és tisztességgel járt el, és ez a jövőben sem változik. A Paris Saint-Germain teljes egészében kifizette Kylian Mbappé minden esedékes bérét és prémiumát. Jelenleg is egyeztetések zajlanak a játékos képviselőivel a fennmaradó összegek kifizetésének módjáról” – idézi a francia sportnapilap a klub álláspontját.

Az ügy tehát egyelőre nyitott maradt, és bár a PSG szerint csak technikai részletekről van szó, Mbappé jogi csapata láthatóan kész akár végrehajtási lépésekre is. A történet újabb fejezettel bővülhet a következő napokban, ha a klub nem rendezi időben a vitatott összeget.