Mbappé: „Én vagyok a legboldogabb ember Párizsban”

Kylian Mbappé a PSG–Monaco (2–0) Francia Kupa-döntő után azt mondta, hogy ő a legboldogabb ember Párizsban.

A világbajnok csatár góllal járult hozzá csapata győzelméhez, de hogy nyer-e még trófeát a csapattal azt egyelőre senki sem tudja megmondani. A bajnoki cím kérdéses és Mbappé jövője is, hiszen könnyen lehet, hogy nyáron klubot vált a támadó. Neymar ugyan már hosszabbított a PSG-vel, de Mbappé megállapodásáról egyelőre szó sincs, ami felerősíti a találgatásokat, hogy a párizsiak helyett a Manchester City, vagy a Real Madrid játékosa lesz jövőre a csatár.

„Most az a legfontosabb, hogy élvezzük a sikert – mondta a támadó a kupagyőzelem után. – Itt most mindenki nagyon örül, de én vagyok a legboldogabb. Minden nap azért dolgozunk, hogy ilyen sikeresek legyünk. Ez a győzelem az egész csapat, a teljes szakmai stáb sikere. Persze a szurkolóink is sokat tettek értük, még akkor is, ha most sem lehettek velünk ez a cím nekik szól. Amikor a világ egyik legjobb klubjában szerepel valaki, akkor minden címnek örülni kell.”

A meccs után Alessandro Florenzi az Eurosportnak nyilatkozott a csatár kapcsán.

„Hiszünk benne – mondta a játékos. – Ő a világ egyik legjobb játékosa, reméljük, hogy sokáig velünk marad.”

