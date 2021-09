Mbappé: a visszaszámlálás elkezdődött

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Már csak kevesebb mint száz napja maradt a PSG-nek, hogy meghosszabbítsa Európa egyik legkeresettebb támadója, Kylian Mbappé szerződését. Ha a felek január 1-ig nem tudnak megállapodni a folytatásról, akkor a játékos már más klubokkal is tárgyalhat a jövőjéről, így akár az is előfordulhat, hogy 2022 nyarán ingyen vált klubot.

Mbappé már többször jelezte, hogy nem áll szándékában új kontraktust kötni a párizsiakkal, a francia alakulat ellenben nagyon is szeretné megtartani egyik legnagyobb értékét. A spanyol AS és a francia L’Équipe szerint már négy ajánlatot is a játékos elé terjesztettek, de mind visszapattant aláírás nélkül.

A 22 éves játékost az sem hatotta meg, hogy évi 15 millió eurós fizetését jelentősen megemelnék, és adózás után is 25 milliót kereshetne, sőt a PSG abba is belement volna, hogy hosszútávú megállapodás helyett csak két évre írjon alá.

A Real Madridnál viszont már vágják a centit, a hírek szerint Mbappé is szívesen tenné át székhelyét a spanyol fővárosba, azonban január 1. előtt a velük sem egyezhet meg a játékos. A kérdés az, hogy a hátralévő kevesebb mint 100 napban meg tudják-e győzni a klubvezetők a kiváló támadót a maradásról, és hogy Mbappé bírja-e majd az egyre növekvő nyomást. A szurkolók ugyanis már kikezdték a játékost, legutóbb a Lyon elleni győzelem alkalmával fütyülték ki azért, mert nem fogadta még el a klub szerződésajánlatát.

