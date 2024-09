Mazraoui: Nemzetközi szinten a Manchester United nagyobb, mint a Bayern

Úgy tűnik nagyon boldog a váltása miatt.

Noussair Mazraoui elmagyarázta, miért hagyta el a Bayern Münchent a Manchester United kedvéért.

A Manchester United a nyáron szerződtette Mazraouit és De Ligtet a Bayern Münchentől, egy olyan átigazolási hullám részeként, amely során Leny Yoro, Manuel Ugarte és Joshua Zirkzee is csatlakozott az Old Traffordra. Mazraoui eddig mind az öt Premier League fordulóban kezdő volt Erik ten Hag irányítása alatt, míg De Ligt is az utóbbi hetekben alapemberré vált.

A United reménykedik abban, hogy az új hátvédek érkezése megerősíti a védelmet, amely a tavalyi szezonban 38 Premier League-mérkőzésen 58 gólt kapott. Mazraoui és De Ligt is jól ismerik Ten Hagot, hiszen korábban az Ajaxban játszottak alatta, mielőtt mindketten a Bayernhez szerződtek. Mazraoui beszélt az Old Traffordra igazolásának okairól, és úgy véli, itt volt az ideje egy új kihívásnak.

„Ha összehasonlítjuk a két klubot, nem mondhatjuk, hogy az egyik nagyobb, mint a másik. Talán nemzetközi szinten a Manchester United nagyobb, mint a Bayern, és ez biztosan egyike volt az okoknak, ami miatt így döntöttem. A másik ok az volt, hogy úgy éreztem, két szezon után a Bayernnél eljött az ideje annak, hogy továbblépjek. Jól éreztem magam ott, de volt egy érzésem, hogy máshol még jobban és kényelmesebben érezhetem magam. Ezért döntöttem végül a klubváltás mellett, és így került képbe a Manchester United. Nem hiszem, hogy különösebben meg kellene magyaráznom, miért hoztam meg ezt a döntést” – mondta Mazraoui.

Mazraoui De Ligt-tel való kapcsolatáról is beszélt: „Természetesen, ez az egyik nagy dolog, nem csak őt, hanem másokat is ismertem itt, ami megkönnyítette a beilleszkedést. Nehéz egy új klubhoz érkezni új játékosok és emberek közé, de amikor kényelmesen érzed magad, jobban játszol. Mivel ismertem itt néhány játékost, és együtt jöttem Matthijsszel, ez megkönnyítette az életemet.”