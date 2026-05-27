Ezért értesítette e-mailben a vb-keretből kimaradókat Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino kedd este egy sajtótájékoztatón jelentette be az amerikai válogatott keretét a részben hazai rendezésű nyári világbajnokságra.

Azt is elmondta a sajtó képviselőinek, hogy több mint 20 labdarúgót e-mailben értesített arról, hogy kimaradt hazája világbajnoki keretéből. Állítása szerint ugyanúgy válogatja be a játékosokat azóta, hogy 2024 augusztusában átvette a nemzeti csapat irányítását.

"Amit meg kell értenünk az az, hogy már az első naptól fogva kommunikálunk a játékosokkal, és ha ezt nagyon tisztán tesszük, akkor a kommunikációs módszerünket nem fogjuk megváltoztatni – vélekedett a Tottenham Hotspur egykori vezetőedzője, aki ezt követően elmondta, milyen rossz érzés, ha egy labdarúgó szóban tudja meg, nem lesz ott a világbajnokságon, hiszen 1994-ben és 1998-ban egyaránt otthon maradt Argentínában.

- Én is voltam játékos. Amikor nem hívtak be a keretbe, akkor nem akartam, hogy az edző felhívjon. Ha megkérdeztem volna, hogy »Miért nem kerültem be?«, akkor mit lett volna a válasz? Úgyis hazudott volna."

Végül kitért arra is, hogy amikor vezetőedzőként menesztették, akkor "sem akarta hallgatni a semmit" egy-egy telefonhívás során.

