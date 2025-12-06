Mauricio Pochettino: Szeretnék visszatérni és megnyerni a Premier League-t és a Bajnokok Ligáját

Az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino exkluzív interjút adott Londonban a BBC-nek.



Fantasztikus lesz - kezdte a vb-vel kapcsolatos kérdésre az argentin szakember. Az Egyesült Államok egy elképesztő ország, csodálatos emberekkel és szurkolókkal. Arra biztatom az embereket, hogy menjenek el, látogassák meg Amerikát, és osszák meg az izgalmat. Ez hatalmas lehetőség az USA-nak, hogy megmutassa, milyen a futball, a soccer…



Természetesen a soccer kifejezés megütötte a kérdező fülét, mire Pochettino elmondta, hogy az amerikaiak rávették, hogy így hívja a sportot. Az Egyesült Államok a D-csoportba kapott besorolást, ahol Paraguay és Ausztrália mellett, a török, román, szlovák és koszvói selejtező-ág győztese lesz majd az ellefele.

A motiváció óriási - beszélt arról, hogy Amerika rendezi a vb-t. Néha úgy érzed, az emberek nem értik a futball… a soccer kultúráját. Néha olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akik segíteni tudnak. Vannak edzők, akik azt mondják, meg kell értened az amerikai játékosok kultúráját. Én pedig azt mondom: nem, a legfontosabb a soccer kultúrája. Nekik ezt kell megismerniük, és nekünk kell ezt átadnunk az amerikai játékosoknak. Egy év után nagy előrelépést tettünk, és olyan emberekkel építkezünk, akik kezdik felismerni, hogy a soccer nyelve egyetlen – mindegy, hogy amerikai, brazil, angol vagy… a futballnak egy nyelve van. Izgatottak vagyunk, hogy olyan csapatot építsünk, amely versenyképes, hogy hazai pályán nyerhessünk, és elérjük a célunkat.



A Spurs korábbi mestere - aki egyébként Londonban él - elmondta, hogy boldog az USA-ban, de természetesen hiányzik számára a Premier League, mert a legjobb liga a világon, bízik benne, hogy valaha visszatérhet.

Daniel Levy távozása nagyon meglepett. Még mindig tartjuk a kapcsolatot. Mindig jó volt a viszonyunk. Az örökségét nem lehet tőle elvenni, hihetetlen, amit a klubért tett. Kapcsolatban vagyunk, és egyszer szeretnék vele inni egy kávét. Ő tette lehetővé, hogy egy olyan klubot irányíthassak, mint a Tottenham – a világ egyik legjobb csapatát, fantasztikus szurkolótáborral. Nagyon hálás vagyok neki, és büszke, hogy a Tottenham családjának része lehettem.



Erre jött is a kérdés, ha csak egyetlen dolgot érhetne el még a karrierjében, mi lenne az?

Ha már a Premier League-ről beszélünk, és Londonban vagyunk… megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját. A Tottenhammel olyan közel voltunk. Ezt szeretném elérni. Még fiatal vagyok, megvan az energiám, a tapasztalatom és a motivációm, hogy próbálkozzak a jövőben. Ezen kívül pedig az, hogy a családom büszke legyen rám – a fiaim, a feleségem, a kutyám, a lovaim, anyám és apám, az unokám…



Pochettino azt is elárulta, hogy szívesen újra élné az Ajax elleni BL-elődöntő visszavágóját, illetve szívesen megpróbálná ismét a BL-döntőt a Liverpool ellen, nem azért, mert bármit is megbánt volna, hanem, hogy legyen egy új esélye megnyerni a sorozatot.



