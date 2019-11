Mauricio Pochettino is komoly jelölt az Arsenal kispadjára

Az ősi rivális korábbi edzőjét is kiszemelték az Ágyúsok.

A Tottenhamtől nemrég menesztett Mauricio Pochettino is azok között van, akik átvehetik Unai Emery helyét az Arsenalnál.

Az Ágyúsok péntek délelőtt jelentették be a baszk szakember távozását azzal együtt, hogy a csapat irányítását átmenetileg Fredrik Ljungberg veszi át.

A klub azonnal megkezdte az új, állandó edző keresését, és többek között Mikel Arteta, Marcelino, Carlo Ancelotti és Nuno Espirito Santo is ott van a jelöltek között.

A The Athletic pedig arról számolt be, hogy az alig több mint egy hete még az ősi rivális Tottenhamet irányító Pochettino is a klub vezetőinek célkeresztjébe került.

Valóban nem akármilyen fordulat lenne, ha az argentin szakember átvenné az irányítását, korábban ugyanis úgy nyilatkozott, hogy sosem dolgozna a Tottenham riválisánál.

Pochettino azonban továbbra is Londonban él a családjával, így a munkakézenfekvő lenne, de egyelőre nem tűnik valószínűnek, hogy az előző szezonban a csapatát döntőjébe edző tönkretenné a Tottenham szurkolóival ápolt kapcsolatát.

Az Arsenal már 2018-ban, Arséne Wenger távozásakor is szívesen alkalmazta volna Pochettinót, akit azonban akkor szerződés kötött a Tottenhamhez.

