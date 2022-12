Matthäus Neuert okolja a sérülése miatt

Múlt pénteken sérült meg síbalesetben.

A németek egykori aranylabdás klasszisa, Lothar Matthäus véleménye szerint Manuel Neuer rendkívül gondotlan volt, hogy síeléssel töltötte a szabadidejét, egy labdarúgónak nem szabad ilyet.

A német válogatott és a Bayern München egykori aranylabdás és világbajnok ikonja, Lothar Matthäus véleménye szerint Manuel Neuer gondatlan volt, amikor síelésre vállalkozott. Véleménye szerint nem lett volna szabad:

“Megértem, hogy egy játékos ki akar kapcsolódni, ki akarja szellőztetni a fejét és szórakozik. De sípályákon siklani, ahol kevéssé lehet kiszámítani a kockázatot, gondatlanságnak tűnik. Amit tett, olyan volt, mint a legkeményebb téli körülmények között nyári gumikkal autózni.”

A magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya emellett hangsúlyozta, hogy ő maga is a síelés nagy rajongója és tudja, milyen szórakoztató is ez a mozgásforma, de azzal is tisztában van, hogy minden pályán meg lehet sérülni. Véleménye szerint Neuert senki nem fogja tudni pótolni a Bayernnél, akárkit hoznak a helyére.

A beszámolók szerint a rutinos kapus alsó lábszártörést szenvedett, és az aktuálisan zajló idényben már nem léphet pályára.

