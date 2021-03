Matthäust szeretnék a németek

Lothar Matthäus, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya az elmúlt napokban nyíltan kacérkodott az EB után megüresedő német szövetségi kapitányi pozíció iránt.

Azóta több német, ismert futballszemélyiség, például Franz Beckenbauer is kinyilvánította, hogy rá mernék bízni Lotharra a feladatot. A német Sport1 most reprezentatív közvélemény-kutatást végzett, hogy olvasóitól is megkérdezze: Ki legyen Löw utódja?

Vasárnap délutánig több, mint 54 ezer szavazat érkezett be - hat konkrét névre és egy "egyéb" opcióra voksolhattak az olvasók.

A legtöbb szavazatot Matthäus gyűjtütte be (29%), őt Hansi Flick (20%), Jürgen Klopp (17%), Ralf Rangnick (16%), Stefan Kuntz (11%) és Julian Nagelsmann (3%) követte. Utóbbinál egy százalékkal több szavazatot kapott egy megnevezetlen, alternatív megoldás.

Jürgen Klopp korábban már nyíltan elmondta, ő biztosan nem lesz kapitány, Hansi Flick is világosan a jelenlegi csapata mellett kötelezte el magát - így az ő kinevezésük alapból is nagyon valószínűtlennek tűnik. Vajon kit húznak még elő a kalapból Bierhoffék? Ami biztos, hogy nem kapkodják el a döntést, több Bundesliga-menezserről is el fognak beszélgetni a szövetségen belül.

