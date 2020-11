Matthäus: Magyarország egy futballőrült nemzet - Orbán is kivette a részét a sikerből

"Magyarország már a legutóbbi, 2016-os EB-n is ott volt és a nyolcaddöntőbe is beküzdötte magát. Évtizedek után sikerült egymás után kétszer is kvalifikálni magukat a tornára, ez mutatja a pozitív fejlődést. Ebből a gyakran kritizált Orbán Viktor is kivette a részét, nagy támogatója a sportnak. Magyarország egy igencsak futballőrült nemzet, a koronamentes, "normális" időszakban az emberek kimennek az utcára is meccset nézni. Végre a is kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába. Ezek nagyon szép eredmények annak az országnak, amelyben sokáig és nagyon szívesen éltem. Az ember érzi a magyarok életkedvét."