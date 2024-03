Matt Addison: "Szoboszlai félgőzzel is kiemelkedően játszott!"

A liverpool.com szerkesztője Budapestre látogatott, hogy válogatott meccsen is "szemügyre vehesse" Szoboszlai Dominikot.

Matt Addison budapesti kiruccanásának célja, többek között a Magyarország – Törökország felkészülési mérkőzés volt, ahol főleg Szoboszlai játékára volt kíváncsi.



A szakember a látottakkal kapcsolatban úgy fogalmazott - "Bár ez csak egy barátságos mérkőzés volt, mégis volt mit megjegyezni, nem utolsósorban azt, hogy Szoboszlai remekül nézett ki a pályán"

Hozzátette - "Szoboszlai messze a legjobb játékos volt a mezőnyben, még úgy is, ha nem játszott több mint 50 százalékos intenzitással. Olykor sétálgatott. aztán kicsit felpörgette a ritmust, anélkül, hogy túlhajszolta volna magát. Ez az a fajta magabiztos teljesítmény volt, amely pontosan megmutatta, milyen rangja van jelenleg Szoboszlainak a hazájában.”

Ezt követően még bőven volt hozzáfűznivalója – „Kedden, Koszovó ellen aztán ismét betalált, és ezzel 40 mérkőzésen 12 gólt szerzett már a válogatottban - nem rossz mérleg egy olyan játékostól, akinek még legalább egy évtizede van hátra a csúcson"

Addison más fontos tényezőkre is rávilágított, vélemény szerint Dominik 23 éves kora ellenére igazi vezéregyéniség a válogatottban és ez Liverpoolban is hasonló képpen alakulhat.

"A Magyarország karszalagját viselő emberként ragyogtak a vezetői képességei. A mezőny messze legjobb játékosaként Szoboszlai csapattársai minden alkalmat megragadtak, hogy a labdát neki adják. A meccs végén odavezette társait a leghangosabb szurkolók elé, mindenkit felsorakoztatott, majd megtapsolták a drukkereket. Szoboszlai elöl állt, és példát mutatott. Ugyanolyan magabiztos volt a kapitányi szerepkörben, mint a labdabirtoklásban.

„Idővel könnyen elképzelhető, hogy a Liverpoolnál is hasonló szerepet fog betölteni. Jelenleg még csak most helyezkedik el igazán Angliában, és olyanok, mint Virgil van Dijk vagy Mohamed Salah megelőzik őt a vezérség terén. De ez egy újabb példa arra, hogy a Vörösök egy olyan játékost szerződtettek, aki minden szempontból szupersztár, Salahhoz, van Dijkhoz, Robertsonhoz, vagy épp Luis Díazhoz hasonlóan Szoboszlai is a legnagyobb név hazájában.”

"Hozzászokott ahhoz, hogy ő a sztárszereplő és vállalja a felelősség nagy részét, ami csak hasznos lehet, ha egy olyan nagy klubnál játszol, mint a Liverpool" – olvasható a liverpool.com oldalán, ahol a szerkesztő több, saját maga által készített képet is közzétett.