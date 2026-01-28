Miközben a budapesti zöld-fehérek már a City Ground gyepére készülnek, ellenfelük a háttérben gőzerővel dolgozik a keret megerősítésén. A Nottingham Forest – amely jelenleg a 17. helyen szerénykedik a Premier League-ben – kényszerhelyzetbe került: első számú gólvágójuk, Chris Wood sérülése miatt azonnali megoldásra van szükségük a támadósorban.

Mateta távozni akar, a Forest fizetne

A 28 éves Jean-Philippe Mateta nem titkolja: szintet akar lépni. Bár hivatalos átigazolási kérelmet még nem nyújtott be, a hírek szerint közölte a Palace vezetésével, hogy készen áll a váltásra. A Forest 35 millió fontot (kb. 16 milliárd forintot) és jelentős fizetésemelést kínál a csatárnak, akinek szerződéséből már csak 18 hónap van hátra.

A Crystal Palace azonban kemény tárgyalópartner. Bár nyitottak az eladásra, a londoniak 40 millió font környékén határozták meg az árat, és csak akkor engedik el húzóemberüket, ha sikerül megtalálniuk az utódját – aki a hírek szerint a Wolves norvég óriása, Jorgen Strand Larsen lehet.

Régi sebek: A „lopott” Európa-liga esete

A transzfer pikantériáját a két klub feszült viszonya adja. Emlékezetes, hogy tavaly nyáron a Nottingham Forest vette át a Crystal Palace helyét az Európa-ligában, miután az UEFA kizárta a londoniakat a John Textor tulajdonosi köréhez köthető összeférhetetlenségi szabályok miatt.

Míg Evangelos Marinakis, a Forest tulajdonosa a váratlan európai kupaszereplés örömére hatalmas költekezésbe kezdett (érkezett többek között James McAtee és Douglas Luiz), addig a Palace kénytelen volt eladni legnagyobb értékeit, mint Marc Guéhi és Eberechi Eze. Mateta eladása a Palace szurkolók szemében az utolsó csepp lehet a pohárban.

Miért pont most?

A Forestnek égető szüksége van egy stabil befejező csatárra. Chris Wood kiesésével Taiwo Awoniyi és a Napolitól kölcsönvett Lorenzo Lucca maradt bevethető, de egyikük sem nyújt olyan konzisztens teljesítményt, mint amire Sean Dyche-nak szüksége lenne a bentmaradásért vívott harcban.

„Értem, hogy Mateta váltani akar, de szakmailag érthetetlen, miért menne egy olyan csapathoz, amely hátrébb áll a tabellán, mint a Palace” – vélekedett Clinton Morrison, a Sky Sports szakértője.

Hatás a Fradi elleni meccsre

Bár Mateta holnap még biztosan nem lép pályára a Ferencváros ellen, az átigazolási láz okozta morális bizonytalanság vagy éppen a Forest agresszív piaci nyomulása hatással lehet a csütörtöki hangulatra. A magyar bajnok számára, amely Robbie Keane vezetésével eddig veretlen az EL-ben, ez a belső feszültség akár előnyt is jelenthet a City Groundon.

A Nottingham Forest és a Crystal Palace vasárnap a bajnokságban is összecsap – ha addig sikerül tető alá hozni az üzletet, a szezon egyik legforróbb hangulatú Premier League-mérkőzése vár ránk.

