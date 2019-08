Máté Csaba: Pozitívum, hogy nem kaptunk gólt

A Ferencváros másodedzője szerint hazai pályán szüksége lesz a zöld-fehéreknek az egyéni villanásokra is.

Mint ismert, a 0-0-ás döntetlent ért el a Süduva otthonában az EL-playoff első mérkőzésén.

A Fradi sok alkalommal próbálkozott bevenni ellenfele kapuját, azonban egyszer sem sikerült túljárniuk a hazaiak kapusának eszén.

A csapat másodedzője, Máté Csaba azt is kiemelte a fradi.hu-nak, ez volt az első alkalom a nemzetközi színtéren, amikor a csapat nem kapott gólt egy mérkőzésen.

- Az történt a mérkőzésen, amit előzetesen vártunk. Egy nagyon masszívan védekező csapat ellen játszottunk, próbáltak veszélyes kontrákat vezetni. Arra készültünk, hogy ezt a zárt védekezést megtörjük, illetve figyeltünk, hogy a kontráikból ne alakuljon ki helyzet, és hogy a pontrúgásaikat megfelelően hárítsuk. A védekező feladatokat mi is maximálisan elvégeztük, hiszen néhány oldalról érkező szabadrúgáson kívül nem nagyon tudtak odaérni a kapu elé az első tíz perc után. Távoli lövésekig jutottunk el, mindig jól tartottuk a labdát a kapujuk előtt, sajnos az utolsó támadóharmadban nem sikerültek a megoldásaink. A pálya sem könnyítette meg a dolgunkat, nagyon mély talajú volt a játéktér, ez néhányszor megtréfálta a játékosokat. Így fizikálisan is kimerítőbb játszani.

- A Suduva több rangos csapatot meglepett már hazai pályán, fel kellett készülnünk rá, hogy benne van a gól a játékukban, az előző mérkőzéseken ez előfordult pontrúgásokból, vagy a csatáraik egyéni villanásaiból is. A mostani selejtezőket figyelembe véve ez volt az első alkalom, hogy nem kaptunk gólt. Ez mindenképpen pozitívum, biztos vagyok benne, hogy ez plusz erőt adhat a további folytatásra.

A cikk lejjebb folytatódik

- Olyan eredményt értünk el, amely bizakodásra adhat okot a visszavágó előtt. Hatékonyabbnak kell lennünk a befejezéseknél, mert ennyi próbálkozásból, mint amennyi az első Suduva elleni találkozón volt, mindenképpen be kell találni. Azt várom, hogy hazai pályán még nagyobb helyzeteket fogunk kialakítani, nem csak a távoli lövésekig és a pontrúgásokig fogunk eljutni. A hazai közönség akkora pluszt fog adni a csapatnak, amellyel meg fogjuk tudni oldani a feladatunkat. A Groupama Arénában biztos vagyok benne, hogy jobb talajkörülmények között gyorsabb lesz a játékunk, fel kell vállalnunk a párharcokat, illetve szükség lesz azokra az egyéni megvillanásokra, amelyek akár el is dönthetik a találkozót és a továbbjutás sorsát is.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!